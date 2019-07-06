Гулять, глядя на Москву-реку

В Москве в ближайшие пять лет благоустроят четыре набережных. В Мневниках, Строгине, между Коломенским и Братеевом, а также набережную Тараса Шевченко. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Почему это важно?

А потому, что человек в мегаполисе, как никто другой, нуждается в природе. Именно поэтому квартиры возле скверов, парков, лесопарков и водоемов всегда стоят дороже и быстро продаются. Устаем мы от города — хотим шелеста листьев, журчания воды...

Водоемов в столице достаточно. Одних только прудов — 420 и около 200 километров набережных Москвы-реки. Это здорово, но из этих сотен километров сегодня обустроены только 55. Есть набережные эталонные, которыми может гордиться любой город мира — например, Крымская. А есть — никакие. Я люблю бывать в разного рода заброшенных местах и нередко ходил пешком между Коломенским и Братеевом — как раз по тому куску берега Москвы-реки, который и хотят обустроить. Зрелище, скажу, не для слабонервных. Там и сям — оплетка кабеля (ее снимали перед тем, как отправить кабель в пункт приема цветмета), бродячие собаки, мусор. А однажды я наткнулся на лагерь бомжей. Они жили в ветхом шалаше и двух дырявых палатках. Над костром — закопченный котелок. Воду, как видно, брали из протекающего тут же ручья, впадающего в Москву-реку. Мило, правда? Разумеется, эти городские джунгли нужно как-то облагородить.

Давно пора заняться и набережной Тараса Шевченко. Сейчас она ни о чем: подъездная дорога к «Москве-Сити». Если набережную для машин закрыть и сделать пешеходной, получится шикарное городское пространство: с видом на «Москву-Сити», Центр международной торговли, «Экспоцентр» и Белый дом.

Если набережную для машин закрыть и сделать пешеходной, получится шикарное городское пространство: с видом на «Москву-Сити» Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Строгине и Мневниках набережные, на самом деле, уже есть. Но благоустраивали их уже довольно давно. Если там организовать велодорожки, спортивные и детские городки, новые точки для пикников, открыть прокаты велосипедов и электросамокатов — будет очень здорово. Особенно если учесть, что ближайшие районы имеют очень плотную застройку и потенциальных гуляющих — несколько сот тысяч.

Тут очень важно, на мой взгляд, не наступить на грабли Парижа. Там большую часть берегов Сены отдали автомобилям, превратив в автострады — ну как у нас Кремлевскую набережную. Вроде и тротуар есть — гуляй, смотри на реку, но никто не гуляет. Какой кайф идти вдоль реки, если рядом шумят и чадят автомобили?

Мне кажется, все московские набережные нужно сделать исключительно пешеходными. Вышел и прогуливайся, как по Пушкинской или Воробьевской. Москва-река, в первую очередь, — часть естественной природной среды, которой всем нам так не хватает. Пусть таковой и остается! Сумели же власти сделать шикарный, на много километров, парк вдоль Яузы — в Северо-Восточном округе. От метро «Ботанический сад» до МКАД можно комфортно пройти пешком или проехать на велосипеде. Что-то похожее нужно сделать и вдоль Москвы-реки. Благо, и деньги, и желание есть. Осталось лишь правильно ими распорядиться.

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