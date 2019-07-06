Вдова Марьянова рассказала о финансовых трудностях после смерти мужа
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик рассказала о долгах, которые возникли у нее после смерти мужа.
По словам женщины, финансовые трудности связаны с притязаниями родственников артиста на имущество. После смерти Марьянова его вдова старалась не появляться на публике. Кроме того, она делала все возможное, чтобы улучшить свои отношения с родственниками актера. Однако инициатива женщины не получила должного отклика, а сама вдова получила документы, исходя из которых она теперь должна крупную сумму денег.
— Мне прислали расчет нанятой фирмы для того, чтобы посчитать имущество. Начали фотографировать ложки-поварешки, пробег машины, пробег мотоцикла. Оказывается, я должна 4,7 миллиона одной стороне и 1,3 — другой стороне, — заявила Бик в эфире программы «Далекие близкие».
Как передает «СтарХит», вдова актера предложила не делать из его имущества «яблоко раздора», а поделить все поровну. По словам Бик, после такой трагедии нужно объединиться, а не мериться своей значимостью. Это стыдно, резюмирует женщина.
Читайте также: Завершено следствие по делу главы реабилитационного центра, где умер Марьянов