За что Бари Алибасов попросил прощения

Звездой нового выпуска популярной передачи станет Бари Алибасов. Композитор и продюсер расскажет историю группы «На-На», которой в этом году «стукнет» 30 лет, а участники группы — бывшие и нынешние — выскажутся о самом продюсере. Ну а еще покажут, как живут «в быту».

Сегодня Бари Каримович уже не в больнице — дома. Но он заставил говорить о себе. И история с химическим отравлением еще долго будет бередить сердца встревоженных и изумленных поклонников, а то и недругов Бари. А за неделю до происшествия съемочная группа канала была на встрече с ним и говорила исключительно о группе-юбиляре. И он откровенно рассказывал о творческом процессе, жадности, депрессии и песне, которая смогла вывести его из депрессии. Бари открыл секрет названия группы, поведал о судьбах участников, а также рассказал о том, как ведет себя с артистами, для которых единственным стимулом являются деньги.

Не обойдется и без стопроцентного эксклюзива. Первый солист «На-На» Валерий Юрин, прославившийся как исполнением нетленок группы, так и многолетними конфликтами с Бари Алибасовым, прервал долгое молчание и рассказал, в чем была истинная причина ссоры, растянувшейся на двадцать лет, и о долгожданном прощении.

Бари рассказывал о том, как пройдут юбилейные торжества в честь «На-На». Он гарантирует: зажгут его «ветераны» ярко. Хранители традиций группы, славящейся эпатажностью, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, а также вошедшие в ее состав Леонид Семидьянов и Михаил Игонин недавно вернулись с гастролей. Они расскажут, как оказались в группе, как и чем помогал им Алибасов, каких жертв потребовала от них избранная профессия и кем хотят стать их дети.

Ну а кроме откровений Алибасова в программе «откроют души» и другие участники нашего шоубиза, которые расскажут о своих... миллионах. Оперная дива Любовь Казарновская, например, решила стать помещицей. Они с мужем, австрийским импресарио Робертом Росциком, купили дом и два гектара земли. И вот теперь она расскажет, как к ней относятся и как ее называют местные жители.

А Николай Чиндяйкин построил дом на берегу реки Оки. Дом хороший, что и говорить. И он расскажет, сколько гонораров в него вложил, что считает главным в жизни и чем дорожит больше всего.

Любовь Успенская покажет свою усадьбу, скрытую от посторонних глаз трехметровым забором. Тут живут звезда, ее дочь и муж. Люба расскажет, кто поддерживает в доме порядок.

Ну а Диана Арбенина расскажет, как затеяла ремонт в доме, купленном еще пятнадцать лет назад, и объяснит, почему считает себя заложницей профессии, как ей удается жить в выбранном бешеном графике и из-за чего ругаются ее дети. Обо всем этом расскажет новый выпуск программы «Однажды» на НТВ.