Умер Жуан Жилберту, один из создателей стиля босса-нова
• 01:28 • 7 июля 2019
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Точная причина смерти гитариста не сообщается
Фото: https://pixabay.com/ru
Бразильский гитарист Жуан Жилберту, являющийся одним из основоположников музыкального стиля босса-нова, скончался в возрасте 88 лет в субботу, 6 июля. Об этом со ссылкой на заявление сына музыканта сообщает AFP.
Точная причина смерти гитариста не сообщается. Известно, что он умер в своем доме, расположенном в Рио-де-Жанейро.
За свою музыкальную карьеру Жуан Жилберту выпустил более 20 альбомов. Созданный им стиль босса-нова в 1957 году обрел широкую популярность в музыкальных кругах Рио-де-Жанейро. Гитарист прославился после записи песни «Chega de Saudade», на которой он аккомпанировал певице Элизет Кардозу.
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