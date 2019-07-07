Звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден получил ученую степень
• 04:59 • 7 июля 2019
Поделиться:
0
doc7640olsjgmh1kj4f31h8
Актер, которому сейчас 32 года, является также обладателем премии «Золотой глобус»
Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
Шотландский актер Ричард Мэдден, известный зрителям по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов», получил звание почетного доктора искусств Королевской консерватории Шотландии. Об этом сообщает портал The Scottish Sun.
— Я пропустил свой выпускной, потому что работал, поэтому сейчас я чувствую себя по-особенному — я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием, — рассказал Ричард Мэдден.
Актер, которому сейчас 32 года, является также обладателем премии «Золотой глобус». Он получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Телохранитель».
Читайте также: Пользователи нашли сходство сцены из «Игры престолов» с индийским сериалом
Теги:
05:317 июля 2019
03:267 июля 2019
03:077 июля 2019
02:227 июля 2019
01:287 июля 2019
00:407 июля 2019
23:326 июля 2019
22:086 июля 2019
21:236 июля 2019
21:196 июля 2019
21:196 июля 2019
19:016 июля 2019
18:496 июля 2019
18:216 июля 2019
16:496 июля 2019
15:266 июля 2019
14:326 июля 2019
14:096 июля 2019
12:486 июля 2019
12:246 июля 2019
11:526 июля 2019
11:206 июля 2019
11:076 июля 2019
10:406 июля 2019
10:276 июля 2019
10:086 июля 2019
09:436 июля 2019
09:296 июля 2019
09:106 июля 2019
07:416 июля 2019
07:276 июля 2019
03:496 июля 2019
03:166 июля 2019
02:286 июля 2019
02:036 июля 2019
01:396 июля 2019
23:145 июля 2019
22:335 июля 2019
22:125 июля 2019
22:045 июля 2019
21:525 июля 2019
21:365 июля 2019
21:155 июля 2019
20:275 июля 2019
19:305 июля 2019
19:225 июля 2019
19:125 июля 2019
19:055 июля 2019
18:565 июля 2019
18:405 июля 2019
18:405 июля 2019
18:275 июля 2019
18:205 июля 2019
17:555 июля 2019
17:505 июля 2019
17:135 июля 2019
17:065 июля 2019
16:585 июля 2019
16:475 июля 2019
16:335 июля 2019