Авария с участием автобуса и легковушки произошла на востоке Москвы
• 09:56 • 7 июля 2019
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В пресс-службе ГИБДД по Москве журналистам подтвердили факт ДТП на Щелковском шоссе
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
Авария с участием автобуса и иномарки произошла на Щелковском шоссе.
По сообщению очевидцев, виноват в дорожно-транспортном происшествии был именно водитель лековушки – именно он допустил столкновение, передает
В пресс-службе ГИБДД по Москве журналисту «Вечерней Москвы» подтвердили факт ДТП на Щелковском шоссе. По их словам, пострадавших в аварии нет. В ГИБДД подчеркнули, что столкновение произошло в восемь утра возле дома 79 на Щелковском шоссе.
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