Певица Рита Дакота сменила паспорт

Певица Рита Дакота опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам о событиях последних дней.

Дакота пишет, что за несколько дней прожила целую жизнь. По ее словам, она успела очень многое: «и работу поработали, и отдохнули чудесно, и в кино первый раз за полгода сгонять, и на пикник».

Кроме того, певица встретилась с родными и близкими людьми, побывала на аттракционах и много гуляла. А еще поменяла паспорт и спела на концерте.

Подводя итог, Дакота пишет о своей любви к городу Минску.

— Где бы я ни бывала, где бы ни жила, где бы ни летала — Минск все равно мой дом, — делится с поклонниками Рита.

Певица отмечает, что сейчас она улетает из Минска «красивой музыки попеть», но собирается вернуться как можно быстрее.

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