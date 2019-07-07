Звезда «Не родись красивой» призналась, что слава стала для нее испытанием

Нелли Уварова, сыгравшая Екатерину Пушкареву в популярном сериале «Не родись красивой», рассказала о съемках, личной жизни, а также своем отношении к популярности.

Благодаря «Не родись красивой» Нелли, которой на тот момент было 25 лет, стала звездой всероссийского масштаба. Актриса признается, что популярность стала для нее, скорее, тяжелым испытанием, чем наградой. Негативно сказалась слава и на личной жизни артистки.

Нелли вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова во время съемок сериала. Однако рабочий график мешал проводить достаточно времени с супругом, а из-за внимания поклонников Нелли нервничала, срываясь на муже.

— Мне было очень тяжело все это выносить. В какой-то момент мы просто стали жить отдельно. Сережа даже спал в машине, потом снял квартиру. Я вела себя очень плохо, — вспоминает Уварова.

Роль в «Не родись красивой» стала главной в жизни актрисы: после окончания съемок ей так и не удалось пробиться в полнометражное кино. Сейчас Уварова играет в кино лишь периодически, но минута славы Нелли осталась позади.

Однако сама Уварова этому только рада, так как популярность ее только смущала. Кроме того, в данный момент артистка наслаждается счастьем в личной жизни, воспитывая двоих детей вместе со вторым мужем Александром Гришиным, пишет «СтарХит».

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