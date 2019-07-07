Эксперт по авиации назвал новые версии исчезновения малайзийского Boeing
Авиационный эксперт Тим Термини озвучил новые версии исчезновения самолета Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс из Куала-Лумпура в Пекин.
Эксперт высказал несколько гипотез. По его мнению, воздушное судно мог захватить кто-то из членов экипажа или пассажиров. Также самолет могли уничтожить злоумышленники. Кроме того, катастрофу мог спровоцировать кто-то из наземных служб. Не исключает Термини и вероятность того, что на воздушное судно кто-то пробрался до объявления посадки. Однако гипотезы эксперта пока не пользуются популярностью, сообщает The New York Post.
Малайзийский Boeing 777 пропал над Индийским океаном в марте 2014 года. На его борту были 239 человек. Фрагменты самолета были обнаружены у берегов Мадагаскара, но основная часть обломков до сих пор не найдена.
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