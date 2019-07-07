Два человека пострадали в результате аварии на проспекте Мира
• 17:02 • 7 июля 2019
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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Фото: Следственный комитет РФ
Два человека пострадали в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля на северо-востоке Москвы в воскресенье, 7 июля. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.
Инцидент произошел в районе дома 211 на проспекте Мира. Там столкнулись троллейбус и легковой автомобиль марки Kia. В результате пострадали два находившихся в машине человека.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».
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