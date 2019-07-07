Мужчина погиб под колесами электрички на Курском направлении МЖД
• 17:22 • 7 июля 2019
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Инцидент произошел на станции Никольское
Фото: Официальный Instagram Московско-Тверской пригородной пассажирской компании@mtppk
Электричка Курского направления Московской железной дороги сбила мужчину. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральном округу.
Инцидент произошел на станции Никольское. 22-летний молодой человек шел вдоль путей и не слышал сигналов машиниста.
По факту произошедшего полицейские проводят проверку, сообщает РИА Новости.
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