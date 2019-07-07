Мосгортранс прокомментировал ДТП с троллейбусом на северо-востоке Москвы
• 17:55 • 7 июля 2019
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Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
ДТП с троллейбусом на северо-востоке Москвы спровоцировал водитель легкового автомобиля. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
Авария произошла в районе 17:00 на Северянинском мосту. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при перестроении не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом № 76.
В результате случившегося в салоне троллейбуса никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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