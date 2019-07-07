Тему пришельцев открыто обсудили в Сенате США

Уже несколько месяцев новости о пришельцах одна другой интереснее. Если вкратце, по всему миру тихой сапой снимают грифы «секретно» с документов, скрывающих ответ на вопрос: а мы правда одни в этой Вселенной? В апреле ВМС США заявили, что разрабатывают форму отчетности для пилотов, заметивших неопознанные летающие объекты (НЛО).

А уже в конце июня эту тему обсуждают в Сенате, заслушивают показания очевидцев, которых еще пару лет назад просто проводили бы с улыбкой до двери психбольницы. Немыслимо! Нет, само собой, это обсуждалось и раньше. Мы помним, как развивалась скандальная история Зоны-51 (см. справку). Но там американскому правительству пришлось признаться, когда журналисты прижали их к стенке. А теперь — и это удивляет, а если честно, слегка беспокоит — почему-то о возможности существования инопланетян и летающих тарелок стали говорить в открытую на высших уровнях. Совпадения? Или нас понемногу к чему-то готовят?

Заявления и оговорки

Нам привычен популизм американских политиков. Помнится, Хиллари Клинтон во время своей последней на сегодня предвыборной кампании (когда проиграла Трампу президентское кресло) обещала в случае победы рассказать всему свету всю правду о пришельцах. Которую, дескать, правительство засекретило. Хотя когда дело касается пришельцев, то даже президентской власти не всегда хватает, чтобы обнародовать тот или иной документ. Муж Хиллари, президент Билл Клинтон в 1995 году рассекретил 775 тысяч документов с опросами очевидцев НЛО, а Центральное разведуправление США обнародовало их только в 2017 году.

Хиллари Клинтон можно понять: на войне, как известно, все средства хороши. А в Штатах, согласно опросу Marist Institute for Public Opinion (аналог нашего ВЦИОМа) за 2018 год, в инопланетян верят около 68 процентов граждан. В их числе Уилл Смит, Хэлли Берри, Мик Джаггер, Стивен Спилберг, Том Круз… Но одно дело — заявления частных, пусть известных и титулованных, лиц, и совершенно другое — слушание в Сенате США. Ведь это все равно что завтра наш Совет Федерации сядет и обсудит в повестке дня вопрос пришельцев с других планет. Хотя, по мнению уфологов, федералы в России в последнее время, как только кто-то излишне любопытный затрагивает тему пришельцев, тоже ведут себя необычно.

— Месяц назад телеграмканалы трубили, что пилот одной из крупных авиакомпаний сообщил диспетчерам об увиденном НЛО в небе над Москвой, — рассказывает Валентин Халтанов. — И авиаперевозчик, вместо того чтобы проигнорировать это, как, без всяких сомнений, сделал бы пару лет назад, рьяно бросился опровергать. Это фейк, кричали они, глупая шутка...

Причем тут федералы, спросите вы. Да просто 61 процент акций этого авиаперевозчика принадлежит государству.

Гриф секретности

— Это может стать революцией в уфологии. Организации, изучающие внеземную жизнь, наконец-то будут признаны хоть гдето на государственном уровне. Примеру американцев точно последует не одна страна, и это приблизит нас к разгадке величайшей тайны, — рассказал «Вечерке» уфолог, экс-секретарь Академии прикладной уфологии Юрий Сенькин.

Российские исследователи внеземной жизни, когда новости из-за океана дошли, тут же засуетились. Московский уфолог Владимир Кукольников выступил с заявлением, что поселки Катуар и Сухарево в Подмосковье — сущие космодромы инопланетян. И даже предложил создать карту излюбленных пришельцами мест.

— Отметить те места, где местными жителями замечены неопознанные объекты, что позволит развить НЛОтуризм, который, кстати, хорошо развит в США.

Российские же ученые считают этот вопрос для себя решенным. Исследования в этой области велись не одно десятилетие. Хотя, если бы в СССР хоть один научный деятель прилюдно выступил с заявлением об НЛО, его бы в лучшем случае заставили вымыть рот с мылом.

— В истории СССР был короткий период, когда военные заинтересовались НЛО: вдруг это какие-то вражеские аппараты. Создавали специальный отдел, привлекали ученых. Но как только выяснили, что угрозы никакой нет, исследования свернули, — рассказал «Вечерке» старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин. — Сейчас же все чаще за космические корабли принимают редкие атмосферные явления.

Но российские уфологи уверены, что исследования внеземной жизни ведутся в стране и по сей день. Под грифом «совершенно секретно».

— Просто так к аномальным местам не подобраться. К примеру, места падения крупных метеоритов сразу же оцепляются силовиками, и пробраться туда исследователям паранормальных явлений невозможно, — рассказал уфолог Валентин Халтанов. — Зачем это делается — понятно: на службе у государства есть свои исследователи, задача которых сохранять инкогнито и добывать новые сведения об инопланетянах.

Возвращаясь к началу. Россия отстает в исследовании аномальных явлений от США лет на 50. На Западе в это вкладываются миллионы, которые жертвуют частные заинтересованные лица. И государство тоже не остается в стороне, хотя призналось в этом только сейчас. Когда-нибудь, уверены российские уфологи, и у нас о внеземной разумной жизни заговорят открыто. А пока стоит последить, с какими заявлениями выступит американское правительство по итогу обсуждения в Сенате. Быть может, к концу этого года мы узнаем чуть больше.

СПРАВКА

Зона-51 (на фото) — секретный американский испытательный полигон в штате Невада, существующий с 1955 года. Согласно легендам, полигон был создан для исследования паранормальных явлений, НЛО и внеземной жизни. До августа 2013 года американские власти категорически отрицали существование Зоны, но выглядело это комично: про полигон вовсю писали книги и снимали фильмы. Пришлось властям спешно выдать версию, что Зона-51 действительно существует, но используется только для испытаний военных истребителей и дронов.