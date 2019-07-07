Дожди и похолодание ждут москвичей на следующей неделе
• 19:23 • 7 июля 2019
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В начале недели ожидается потепление до 21-24 градусов, однако со среды в столичном регионе похолодает
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Дожди с грозами в Москве прогнозируют синоптики в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 24 градусов тепла. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в центре погоды «Фобос».
Вероятность дождя будет сохраняться практически ежедневно, а первые дни недели возможны и грозы. Что касается температуры, то в начале недели ожидается потепление до 21-24 градусов, однако со среды в столичном регионе похолодает: столбики термометров опустятся до 17-20 градусов.
С начала июля среднемесячная температура воздуха в Москве оказалась ниже климатической нормы на три градуса. Жара в столицу вернется не раньше середины июля, говорится на сайте центра погоды.
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