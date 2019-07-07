«Когда это исчезнет, как страшный сон»: Лолита выложила видео из Дебальцево
Певица Лолита Милявская опубликовала в Сети видео из города Дебальцево в ДНР, сделанное после очередного обстрела. Артистка сделала остановку там по пути в Луганск.
По словам певицы, местные жители рассказали ей, что прошлой ночью случился обстрел Первомайска. Произошедшее потрясло Лолиту.
— Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон? Свои по своим... Только люди с больной психикой способны получать от этого удовольствие. Когда будет мир? — написала певица в своем Instagram-аккаунте.
Позже Лолита написала, что доехала до Луганска и рассказала, что люди там живут очень бедно. При этом артистка отметила, что уже давно не видела такого «радостного огня в глазах» и добавила, что жители Луганска знают цену каждому дню.
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