Россияне впервые стали чемпионами мира по пляжному волейболу
• 20:19 • 7 июля 2019
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Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одолели хозяев площадки с результатом 19:21, 21:17, 15:11
Фото: Официальная страница Всероссийской федерации волейбола в сети «ВКонтакте» @volleyballvfv
Россияне впервые в истории одержали победу на чемпионате мира по пляжному волейболу. Финальная игра прошла в воскресенье, 7 июля, в Гамбурге. В трехсетовом мачте спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одолели хозяев площадки с результатом 19:21, 21:17, 15:11.
До этого российские спортсмены дважды становились призерами чемпионатов мира по пляжному волейболу: им удалось взять серебро в 2007 году и бронзу в 2017-м.
Чемпионат континента по пляжному волейболу пройдет с 5 по 11 августа в Москве, сообщает «Российская газета».
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