Воскресенье 7 июля , 21:07
Ясно + 18 °
Город
Московский урбанистический форум – 2019
Московский урбанистический форум – 2019
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Ситуация в Грузии
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Спорт

Россияне впервые стали чемпионами мира по пляжному волейболу

Егор Павленко
• 20:19 • 7 июля 2019
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одолели хозяев площадки с результатом 19:21, 21:17, 15:11
0
doc764cbraw0ir11ly0a6zr
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одолели хозяев площадки с результатом 19:21, 21:17, 15:11
Фото: Официальная страница Всероссийской федерации волейбола в сети «ВКонтакте» @volleyballvfv

Россияне впервые в истории одержали победу на чемпионате мира по пляжному волейболу. Финальная игра прошла в воскресенье, 7 июля, в Гамбурге. В трехсетовом мачте спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одолели хозяев площадки с результатом 19:21, 21:17, 15:11.

До этого российские спортсмены дважды становились призерами чемпионатов мира по пляжному волейболу: им удалось взять серебро в 2007 году и бронзу в 2017-м.

Чемпионат континента по пляжному волейболу пройдет с 5 по 11 августа в Москве, сообщает «Российская газета».

Читайте также: Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Москве

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Виктор Медведчук рассказал, как стал кумом Владимира Путина
21:277 июля 2019
Внешняя политика
Лидер «Коррозии металла» задержан после скандала в аэропорту Жуковский
21:117 июля 2019
Происшествия
Вторую группу туристов из России не пустили в Мексику
20:427 июля 2019
Туризм
Россияне впервые стали чемпионами мира по пляжному волейболу
20:197 июля 2019
Спорт
Дожди и похолодание ждут москвичей на второй неделе июля
19:237 июля 2019
Город
Метро получит 176 вагонов нового поезда «Москва» до конца 2019 года
19:187 июля 2019
Транспорт
Рейтинг Трампа вырос до рекордной отметки
19:157 июля 2019
В мире
Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ
18:417 июля 2019
Культура
Пушков прокомментировал антироссийскую «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ
18:157 июля 2019
Внешняя политика
«Мосфильм» открыл один из крупнейших съемочных павильонов в Европе
17:587 июля 2019
Культура
Мосгортранс прокомментировал ДТП с троллейбусом на северо-востоке Москвы
17:557 июля 2019
Происшествия
Главный диетолог Минздрава опроверг наличие норм потребления молочных продуктов
17:437 июля 2019
Наука
Мужчина погиб под колесами электрички на Курском направлении МЖД
17:227 июля 2019
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Черном море катера арестован на два месяца
17:117 июля 2019
Происшествия
Два человека пострадали в результате аварии на проспекте Мира
17:027 июля 2019
Происшествия
Кузнецова призвала делать качественное кино и не увлекаться запретами
16:527 июля 2019
Культура
Экспонаты музеев Московского Кремля покажут на выставке в «Коломенском»
16:507 июля 2019
Город
Директор московской школы прокомментировала идею запрета телефонов
16:437 июля 2019
Город
Психотерапевт назвал возможные причины «странного» поведения Зеленского
16:187 июля 2019
В мире
Неизвестный похитил со склада магазина флешки на четыре миллиона рублей
15:527 июля 2019
Происшествия
Владимир Жидкин: Горнолыжные комплексы станут центрами притяжения в Новой Москве
15:517 июля 2019
Город
Столичные эксперты обсудили вопросы правильного питания в мегаполисе
15:427 июля 2019
Наука
Аэропорт Домодедово ввел дополнительные меры безопасности
15:417 июля 2019
Транспорт
Два человека пострадали при столкновении автомобилей на западе Москвы
15:297 июля 2019
Происшествия
Эксперт по авиации назвал новые версии исчезновения малайзийского Boeing
15:157 июля 2019
В мире
Составлен топ-5 самых запоминающихся автомобилей кинематографа
14:507 июля 2019
Кино
Резолюцию России против героизации нацистов отклонила ОБСЕ
14:487 июля 2019
Внешняя политика
Движение «босоногих» стало набирать популярность в Москве
14:377 июля 2019
Город
«Мой социальный центр» откроется в Марьиной Роще
14:367 июля 2019
Город
Лучших портных выбрали в столице
14:287 июля 2019
Город
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донецкой области
14:197 июля 2019
Происшествия
Россия призвала Америку выработать новые условия ядерной сделки
14:027 июля 2019
Внешняя политика
Опалубочный щит придавил насмерть рабочего на московской стройке
13:467 июля 2019
Происшествия
Росстат рассказал, какие продукты подорожали за последний год
13:327 июля 2019
Товары
Кандидат от партии «Слуга народа» рассказал о вреде Крыму со стороны Киева
13:207 июля 2019
В мире
Памятники Пскова включили в Список объектов всемирного наследия
13:087 июля 2019
Культура
Сергей Собянин рассказал, чем удивит москвичей фестиваль «Вдохновение»
12:557 июля 2019
Афиша
Соловьев отреагировал на «странное» поведение Зеленского
12:427 июля 2019
Звезды
Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Москве
12:217 июля 2019
Спорт
Почти 30 подъездов отремонтировали в районе Покровское-Стрешнево
12:197 июля 2019
Общество
Огромная очередь выстроилась на выставку Мунка в Третьяковской галерее
11:257 июля 2019
Культура
Движение трамваев восстановили на востоке Москвы после аварии
11:217 июля 2019
Происшествия
Ольга Скабеева встала на защиту Зеленского после «странного» видео
10:337 июля 2019
Общество
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:277 июля 2019
Происшествия
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
10:087 июля 2019
Внутренняя политика
Два автомобиля столнулись на Щелковском шоссе
09:567 июля 2019
Происшествия
Пенсионер напал с ножом на мужчину в районе Северное Тушино
09:467 июля 2019
Происшествия
Уголовное дело после аварии с бензовозом возбудили в Свердловской области
09:327 июля 2019
Происшествия
Синоптики сообщили, когда в Москву вернется летний зной
09:167 июля 2019
Город
Более 10 человек погибли и свыше 40 пострадали при взрыве в Афганистане
08:507 июля 2019
В мире
Американский миллиардер задержан по подозрению в торговле людьми
08:057 июля 2019
В мире
Странное поведение Зеленского связали с сильнодействующими препаратами
07:557 июля 2019
В мире
Количество погибших в аварии с бензовозом увеличилось до четырех человек
06:437 июля 2019
Происшествия
Названа оптимальная дневная норма употребления молочных продуктов
06:347 июля 2019
Общество
Британский посол в докладах начальству заявил о некомпетентности Трампа
06:107 июля 2019
В мире
«Передышка в циклонах»: синоптики рассказали о столичной погоде на 7 июля
05:317 июля 2019
Город
Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза был нетрезв
04:517 июля 2019
Происшествия
Получение Украиной первой партии нефти из США прокомментировали в Совфеде
03:407 июля 2019
Внешняя политика
Более миллиона рублей украли из автомобиля в центре Москвы
03:267 июля 2019
Происшествия
Владимир Джабаров прокомментировал позицию ОБСЕ по Крыму
03:077 июля 2019
Внешняя политика
Три человека погибли при взрыве бензовоза в Свердловской области
02:447 июля 2019
Происшествия
Маршрут столичного автобуса № 38 изменят днем 7 июля
02:227 июля 2019
Город
Зеленский призвал руководителей четырех украинских таможен уволиться
01:467 июля 2019
В мире
Умер основоположник стиля босса-нова Жуан Жилберту
01:287 июля 2019
Культура
Мужчина задержан в центре столицы при попытке незаконной продажи госнаград
01:167 июля 2019
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы
00:407 июля 2019
Происшествия
Россия ответила на критику США о запрете полетов в Грузию
00:357 июля 2019
Внешняя политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
23:326 июля 2019
В мире
Геннадий Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник
23:236 июля 2019
Общество
Посольство РФ в США устанавливает, есть ли пострадавшие россияне при взрыве во Флориде
22:296 июля 2019
Происшествия
Пожар произошел в одном из зданий госпиталя имени Бурденко
22:086 июля 2019
Происшествия
Более 20 тысяч человек проголосовали за лучшие проекты на Московском урбанфоруме
22:066 июля 2019
Город
Столичный «Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России
21:236 июля 2019
Спорт
Задержан мошенник, выдававший себя за инспектора ЦОДД
21:196 июля 2019
Происшествия
Суд арестовал тетю избитой девочки из Ингушетии
21:196 июля 2019
Закон
Сергей Собянин: Урбанфорум — это разговор о человеке, о том, насколько ему комфортно жить
20:426 июля 2019
Город
Перспективные направления городского развития назвали на форуме «Мой район»
19:486 июля 2019
Город
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
19:226 июля 2019
Внешняя политика
Мужчина провалился в люк на Люблинской улице
19:016 июля 2019
Происшествия
Детей научат играть в шахматы в павильоне МЦД
18:496 июля 2019
Общество
Ребенок погиб и еще четыре человека пострадали в ДТП на трассе М11
18:236 июля 2019
Происшествия
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице 6 июля
18:216 июля 2019
Город
Улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьеве произойдет в августе
17:566 июля 2019
Транспорт
Капитан перевернувшегося катера в Черном море вез людей незаконно
17:396 июля 2019
Происшествия
Метрополитен сообщил о возможных ограничениях на ближайших к стадиону «Динамо» станциях
17:066 июля 2019
Общество
Около 150 преображенцев приняли военную присягу в Музее Победы
16:496 июля 2019
Общество
МИД считает концепцию по «противодействию Кремлю» голосом из прошлого
16:246 июля 2019
Внешняя политика
Зеленский собирается решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
16:136 июля 2019
В мире
Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановили
15:266 июля 2019
Транспорт
Задерживается движение трамваев на Варшавском шоссе из-за ДТП
14:436 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин пригласил горожан на Московский марафон
14:326 июля 2019
Город
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Тамару Синявскую
14:096 июля 2019
Культура
Мастер-классы по шахматам пройдут в павильоне МЦД в День семьи, любви и верности
13:396 июля 2019
Транспорт
Голикова подписала распоряжение о реализации плана развития волонтерства
13:246 июля 2019
Внутренняя политика
Пятикратный перегруз перевернувшегося катера подтвердили в СК
13:066 июля 2019
Происшествия
Росстат назвал регионы-«лидеры» по количеству разводов
12:486 июля 2019
Общество
Владимир Зеленский назначил нового губернатора Львовской области
12:246 июля 2019
В мире
Избитую в Ингушетии девочку поместили в барокамеру в клинике Рошаля
12:086 июля 2019
Происшествия
Более 400 шпал заменят в ходе реконструкции участка Филевской линии метро
12:026 июля 2019
Транспорт
Церемония похорон погибших подводников прошла в Санкт-Петербурге
11:526 июля 2019
Общество
Количество находившихся на борту перевернувшегося катамарана составляло 55 человек
11:296 июля 2019
Происшествия
Старшего научного сотрудника НИИ обокрали на три миллиона рублей
11:296 июля 2019
Происшествия
Сапсерфинг, йога и воздушные змеи: чем удивит москвичей экопикник
11:206 июля 2019
Город
Тишковец предупредил москвичей о пониженном атмосферном давлении
11:076 июля 2019
Город
Общежитие загорелось на юго-востоке Москвы
10:406 июля 2019
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке столицы
10:276 июля 2019
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в районе Кунцево
10:086 июля 2019
Происшествия
Двух человек спасли после падения машины в Яузу
09:436 июля 2019
Происшествия
Дождь и до 18 градусов тепла пообещали москвичам 6 июля
09:296 июля 2019
Город
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в США
09:106 июля 2019
В мире
Проездную карту «Тройка» сделают электронной
07:416 июля 2019
Город
Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке
07:276 июля 2019
Происшествия
Посол РФ в США выразил надежду на расширение контактов двух стран
05:176 июля 2019
Внешняя политика
Новейшая российская огнеметная система получит искусственный интеллект
04:046 июля 2019
Армия
Количество бюджетных мест в российских вузах могут увеличить
03:496 июля 2019
Общество
Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ
03:166 июля 2019
В мире
США представили стратегию по противодействию России
02:286 июля 2019
В мире
Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
02:036 июля 2019
Город
Руины Вавилона внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
01:396 июля 2019
Культура
Российские активисты начали сбор средств на памятник астронавту Армстронгу
00:576 июля 2019
Общество
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Екатерина Рощина

«Вертолетное такси» скоро изобретут. И полетим...

Лера Бокашева

Амстердам отказал Евровидению. Скоро все откажут...

Елена Булова

Почему зритель не идет на российское кино...

Александр Лосото

Медосмотр не для галочки

Евгения Стогова

Смартфон, выйди вон

Никита Камзин

Педаль в пол: уже можно

Ольга Кузьмина

Не ради селфи, теперь точно

Михаил Виноградов

Пенсионер? Есть работа!

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER