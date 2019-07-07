Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
• 21:58 • 7 июля 2019
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В воздушной гавани Домодедово отменено 10 рейсов, еще 10 задержано
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
В аэропортах столицы в вечер воскресенья, 7 июля, задержано и отменено более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, в аэропорту Внуково своего вылета ожидают пассажиры четырех задержанных рейсов, еще один отменен. В воздушной гавани Домодедово отменено 10 рейсов, еще 10 задержано.
В свою очередь, в аэропорту Шереметьево отмененных и задержанных рейсов нет.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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