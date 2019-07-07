Павел Глоба рассказал, для кого вторая неделя июля будет особенно тяжелой

На неделе с 8 по 14 июля многие знаки зодиака ожидает финансовая стабильность и разрешение проблем в профессиональном плане. Но, в то же время, грядет череда неурядиц в личной жизни. Такой прогноз сделал астролог Павел Глоба.

Овнам рекомендуется сохранять устойчивость к различным испытаниям и бороться за место под солнцем, тогда все получится. Тельцам Павел Глоба, наоборот, советует немного расслабиться, отдохнуть и собраться с мыслями. Если же что-то пошло не так, не нужно расстраиваться: все, что запланировано, обязательно осуществится. Близнецов ждет сложная неделя: представители этого знака с головой окунутся в работу. Поэтому обязательно нужно дать себе возможность выдохнуть, поскольку такая нагрузка чревата проблемами со здоровьем.

Ракам астролог советует хорошо подумать, прежде чем что-то делать, так как некоторые поступки могут сильно разозлить окружающих. Конфликты стоит обходить стороной, они могут сильно повлиять на будущее. На эмоции Львов будут негативно влиять планеты. Они захотят изменить весь мир, но не нужно торопиться: спешка приведет к ссорам и ухудшению отношений с окружающими, к чьим советам Павел Глоба рекомендует прислушаться. Дев ждет много необычных встреч и хороших знакомств, но не стоит забывать и о домашних делах и работе.

Весам следует по-иному взглянуть на свою жизнь, не исключено плохое настроение, из-за чего придется немного отодвинуть поставленные цели. Удачная неделя будет у Скорпионов: им удастся привнести изменения в свою жизнь и разрешить финансовые сложности. А Стрельцам звезды обещают удачу в любовных делах, но не стоит быть рассеянным. Будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг.

Козероги из-за ревнивого и вспыльчивого характера заставят страдать любимых, поэтому Павел Глоба советует им больше думать о близких, а не о себе. Водолеи сумеют реализовать свои самые заветные мечты, а любимые люди подарят им незабываемые встречи и много романтики. Рыбам же следует поменьше рассказывать о своих планах, так как на этой неделе их ждут контакты с недоброжелателями.

Гороскоп от Павла Глобы приводит интернет-издание RSUTE.

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