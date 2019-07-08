Федор Конюхов задумал необычный перелет из Москвы на Камчатку
• 01:54 • 8 июля 2019
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Путешественник рассчитывает преодолеть огромное расстояние — через всю страну — за семь дней
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=M4SgKr0skBw)
Известный российский путешественник Федор Конюхов планирует перелет из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями.
По словам сына Конюхова Оскара, перелет запланирован на сентябрь. Путешественник рассчитывает преодолеть огромное расстояние — через всю страну — за семь дней, еще три дня заложены в качестве резерва на случай непредвиденных обстоятельств.
В случае успеха данный перелет станет первым подобным путешествием, сообщает ТАСС.
Напомним, в мае Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили. В ходе экспедиции на весельной лодке он установил несколько мировых рекордов.
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