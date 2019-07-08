Психолог объяснил провал проекта по колонизации Марса
Руководитель отдела психологии, психофизиологии и нейрофизиологии деятельности Института медико-биологических проблем Российской академии наук Юрий Бубеев рассказал, с какими трудностями пришлось бы столкнуться участникам проекта Mars One по колонизации красной планеты.
По словам эксперта, поскольку экспедиция на Марс предполагала полет в один конец — вернуться на Землю колонизаторам не удастся — это спровоцировало бы панику и конфликты.
Психолог также отметил проблемы ожидания: по плану отправка колонизаторов на Марс произошла бы не раньше 2024 года, и дождаться этого срока многим подавшим заявки было бы затруднительно. Ожидание стало бы серьезным демотиватором, указывает Бубеев.
Как полагает специалист, большинство из пожелавших слетать на Марс без перспективы вернуться назад поддались депрессии или романтическому настроению, не понимая, что ожидало бы их на самом деле, пишут «Известия».
Ранее один из руководителей программы Mars One Бас Лансдорп заявил, что высадить первых поселенцев на Марсе планируют к 2032 году. Заявки на участие в проекте подали 200 тысяч человек, в том числе 14 тысяч россиян. Однако в итоге Mars One признали банкротом: желающих инвестировать в проект не нашлось.
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