Мантуров заявил о сохранении интереса компаний к SSJ100 после ЧП в Шереметьеве

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что катастрофа с самолетом «Сухой Суперджет» (SSJ100), произошедшая в Шереметьеве в начале мая 2019 года, не отразилась на интересе иностранных и отечественных компаний к самому лайнеру.

По словам министра, «у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолеты».

— Но «Суперджет» находится в определенной очень узкой нише, и это основная проблема. Критиковать руководителей за то решение, которое принималось в начале 2000-х годов, о разработке самолета именно в этой нише, я бы не стал, — подчеркнул Мантуров. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что воздушное судно модели «Сухой Суперджет» (SSJ100), принадлежащее компании «Аэрофлот», вечером 5 мая совершило аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, откуда изначально вылетело в Мурманск. При приземлении у лайнера надломились стойки шасси и воспламенились двигатели. По некоторым данным, необходимость в экстренном снижении возникла после удара молнии по корпусу самолета.

По информации Следственного Комитета России, в результате возгорания погиб 41 человек. Всего на борту было 78 пассажиров, включая несколько членов экипажа. Среди основных версий катастрофы — низкая квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность лайнера и неблагоприятные погодные условия.

Читайте также: Авиакомпании в России получат 15 самолетов «Сухой Суперджет 100»