Диетологи назвали продукты, приводящие к появлению прыщей

Специалисты в области диетологии перечислили продукты, употребление которых может быть причиной возникновения прыщей на лице и теле.

Так, страдающим от акне не рекомендуется пить много молока, поскольку оно богато веществами, стимулирующими выработку в организме мужского гормона. При этом овечье или козье молоко можно пить без вреда для кожи, отмечают эксперты.

Жирная пища и фастфуд, а также мучное и сладкое непременно отразятся на коже в виде воспалений. Они активизируют выработку жира сальными железами, что ведет к закупориванию пор и появлению прыщей.

Кроме того, стоит ограничить употребление арахиса и заменить его миндалем или кешью.

Наконец, врачи настоятельно рекомендуют минимизировать количество выпиваемого кофе, так как в зернах бодрящего напитка содержится кислота, которая повышает уровень «гормона стресса» кортизола. В свою очередь это провоцирует появление прыщей. Об этом пишет «Волгоградская правда».

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