LONE подал в суд на лейбл Black Star

Стало известно, что популярный российский рэпер Леван Горозия подал в суд на лейбл Black Star и его совладельца Тимур Юнусова. L'One требует подтвердить его право на сценический псевдоним и на треки.

Суд уже зарегистрировал иск, правда дата рассмотрения дела пока не объявлена.

Музыкант заявил, что покинув проект, он не собирается начинать свою карьеру заново, ведь его псевдоним и песни являются популярными в стране уже на протяжении нескольких лет.

Тем не менее, заключая соглашение с Black Star, рэпер подписывал договор, согласно которому права на его псевдоним и песни достаются лейблу.

Сам музыкант сетует на то, что был недостаточно грамотен юридически, за что сейчас пожинает плоды. Он заявляет, что некоторые пункты договора и вовсе идут вразрез с Гражданским кодексом.



— Я был L'ONE до контракта и я им останусь и после, — заявил Горозия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что исполнитель не принадлежит лейблу Black Star с марта этого года. Он объяснил, что суть конфликта состоит в нежелании бывших коллег расстаться с ним мирно, сообщает Рамблер.

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