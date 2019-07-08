Габунию могут готовить к роли жертвенного агнца

Оскорбивший российского президента и память его родителей грузинский телеведущий Георгий Габуния — идеальный кандидат в очередного «скрипаля».

Мальчик из хорошей тбилисской семьи семь лет учился играть на фортепиано. Интеллигентное прошлое наглядно сказалось, когда, страдая за свою поруганную родину (Россия отменила авиарейсы, туристический сезон сорван), Георгий Габуния выступал в прямом эфире телеканала «Рустави 2» с матерными оскорблениями в адрес Путина.

Он слов таких не знает! Он читал их по бумажке, постоянно втыкаясь глазами в текст. Вступительные слова для его авторской программы P.S. писала, видимо, целая группа возбужденных патриотов, старательно подбирая грязные слова и обороты.

Сказанное Габунией не оценил даже экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Есть все-таки грань, за которую не переступают даже непримиримые политические враги. На своей странице в соцсети Саакашвили написал: «На нашей стороне правда, и правду нужно передавать цивилизованной формой. Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу». Дружно осудили выходку журналиста Габунии президент страны Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и первое лицо в парламенте Грузии Арчил Талаквадзе. В МИД страны расценили матерное выступление зарвавшегося Жорика Габунии как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси, подчеркнув, что слова журналиста «не имеют ничего общего со свободой слова», что это «чистой воды провокация».

Как-то дружненько у них там стало получаться. Сначала предлагают гостю-депутату из России кресло, которое — ах ты, какая незадача! — оказывается нагрето персональным седалищем главы парламента страны. И тут же — спонтанно, конечно! — взрыв искреннего негодования отдельных депутатов мгновенно переносится на тбилисские улицы. Президент Саломе Зурабишвили одновременно посылает на разгон бунтовщиков полицейский спецназ и называет Россию врагом.

Теперь же, воскресным вечером, популярный журналист зачитывает незнакомые ему (семь лет на фортепиано, по образованию — архитектор) русские слова, а к утру уже куча заявлений по этому поводу глав всех ветвей власти и МИД в придачу. Мол, Жорик сам виноватый.

Георгий Габуния выступал в прямом эфире телеканала «Рустави 2» с матерными оскорблениями в адрес Путина Фото: Скриншот с видео http://www.rustavi2.ge/

Мало того, здание телекомпании «Рустави 2» сразу же после просмотра программы P.S. начинает пикетировать толпа возмущенных граждан Грузии.

В Тбилиси? Вечером в воскресенье? Грузины? По порыву души?

Сразу вспоминается крылатая фраза из снятой великим грузином Георгием Данелией комедии «Мимино»: «Слушай, такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что даже кушать не могу…»

Не верится в нынешние совпадения, в такие «порывы».

Летом 2019-го в Грузии провокация идет за провокацией. Словесное осквернение могилы матери — ход подлый, за гранью человечности.

Грузию готовят к войне с Россией? Самим грузинам, вестимо, может быть отведена только одна роль — пушечного мяса. Кому выгодно?

Спусковым крючком в хорошо подготовленных провокациях всегда выступает кровь. Бедный Жорик, читай Библию. Там написано, кто такой жертвенный агнец.

Будь моя воля, я бы сейчас посадил паскудника Георгия Габунию в тюрьму. В самую охраняемую камеру — для его же личной безопасности. Потому что, кого потом будут обвинять в возможной безвременной кончине демократического журналиста — «пятую колонну» (пророссийсскую), ужасных чеченцев (ой, что сейчас скажет по этому поводу Рамзан Ахматович!) или «кровавую путинскую гэбню», ему самому может быть уже все равно.

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