Десятки москвичей поклонились мощам Луки Крымского
Мощам Луки Крымского с момента их прибытия в Москву 5 июля уже поклонились десятки горожан. Христианская святыня находится в храме Живоначальной Троицы на территории столичного района Останкино.
Жители Москвы смогут поклониться мощам Луки Крымского до 15 июля. Одна из прихожанок храма Живоначальной Троицы рассказала журналистам о том, кто приходит к святыне.
По ее словам, многие едут к мощам непосредственно в Крым. Однако есть те, кому в силу разных причин такое путешествие недоступно.
— И вот когда такие святыни подобно этой приезжают к нам, мне кажется, это очень важно для тех людей, которые не могут куда-то дальше поехать Москвы или Московской области, — передает слова прихожанки РИАМО.
Напомним, что храм Живоначальной Троицы работает ежедневно с 07:00 до 21:00.
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