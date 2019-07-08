Солнечные батареи установят на крыше реконструируемой ГЭС-2

В реконструируемом здании ГЭС-2 на Болотной набережной, где откроется городское культурное пространство, будут использоваться возобновляемые источники энергии: солнечные батареи и система фильтрации дождевой воды.
В бывшем здании электростанции расположится культурное пространство с выставочными помещениями, залами для спектаклей и концертов, библиотекой и кафе. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, заказчик и проектировщик придерживаются главных принципов «зеленого» строительства и рационального использования ресурсов. В работах применяются в основном местные материалы, чтобы снизить воздействие на окружающую среду при транспортировке. Многие из них содержат вторичное сырье, а некоторые просто восстановили и используют заново, как, например, кирпичи, из которых были выстроены стены электростанции.
— На крыше здания установят солнечные батареи общей площадью 5 тысяч квадратных метров — это позволит регулярно вырабатывать до 10 процентов потребляемой электроэнергии. Кроме того, во все инженерные системы ГЭС-2 — от вентиляции до освещения — внедрят специальные технологии для минимизации энергопотребления, — сказал Кузнецов.
Работы по установке стеклянной крыши и солнечных батарей планируют завершить осенью этого года.
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