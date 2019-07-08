Воскресное сверхъестественное: немного мистики никогда не повредит

С 7 июля на ТВ-3 по вечерам «рулит» нечто необъяснимое и сверхъестественное. Рулит аккуратно, как ученик на первых уроках инструктора, оставляя людям трезвомыслящим право самим догадываться, чего больше в описываемом — мистики или невероятных, но объяснимых все же вещей?

Да-да, все так. ТВ-3 решил, что народу надоели мелодрамы и боевики и надо его развлечь чем-то необычным, таким, что заставит и воображение работать, и максимум впечатлений получить. И кино сняли.

Картина получилась страшноватая, но такие многие любят, так что цикл фильмов своих зрителей найдет Фото: Кадр из сериала «Призраки прошлого»

Первую серию — «Призраки прошлого» — показали 7 июля. Милая, почти пасторальная картинка: маленький городок, провинция, тишь да гладь… Но на самом деле много лет тут происходят страшные убийства. И они удивительным образом совпадают со временем, когда в город приезжает уроженец этих мест врач скорой помощи Андрей. После очередного эпизода особого выбора у него нет: он или сядет, или докажет, что это не он, найдя настоящего маньяка. Главную роль сыграл Егор Бероев, звезда фильмов «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого». Картина, надо сказать, получилась страшноватая, но такие многие любят, так что цикл фильмов своих зрителей найдет.

Да, задуман цикл! И теперь — о том, что будет.

Главную роль в фильме «Сенсор» исполнил Олег Васильков Фото: Кадр из фильма «Сенсор»

14 июля вас ждет картина «Сенсор». Это экшен-триллер про парня, который умеет чувствовать чужую боль. Не в переносном, а в самом прямом смысле слова! Именно эта особенность и способность поможет ему произвести впечатление на красавицу-соседку и защитить ее от преследующего ее маньяка.

Одна из звезд этого проекта — Олег Васильков, «актер с харизмой», за плечами которого более ста ролей в таких проектах, как «Битва за Севастополь», «Спитак», «Дом», «Брат-2», «Метод».

Ну а 21 июля на канале покажут фильм «Как выйти замуж. Инструкция». Сюжет таков: журналистка Полина получает уникальную возможность «примеривать» жизни с понравившимися ей мужчинами и отправляется в бурное романтическое путешествие, чтобы наконец-то найти идеального жениха и узнать себя по-настоящему. Это новая история от сценаристки «Психологинь» Дарьи Шелякиной со звездой «Интернов» Яной Гурьяновой в главной роли.

Главную роль в сериале «Двойник» исполнил молодой актер Владимир Веревочкин Фото: Кадр из сериала «Двойник»

Завершит цикл картина «Двойник». Он выйдет в эфир 28 июля. Ах, как любят люди фантазировать о жизни в параллельных вселенных! Как здорово придумывать и воображать, что было бы, если… Ну хорошо. Но что если ваш «двойник» из такой вселенной однажды захочет заменить вас и окажется не таким уж порядочным? Ведь самый страшный враг человека — это он сам. И главному герою «Двойника» предстоит сразиться именно с таким противником! Режиссер фильма — создатель сериала «Квест» Александр Данилов. В главной роли — молодой актер Владимир Веревочкин, недавно отметившийся ролями в военных проектах «Танки» и «Остаться в живых».

Хороших просмотров и бурных впечатлений! О времени показа справляйтесь в программе, первую серию показали в пять вечера.