Круизный лайнер едва не врезался в прибрежное кафе из-за шторма
• 12:35 • 8 июля 2019
Поделиться:
0
doc764osh85go5s9dfue86
В социальных сетях набирает популярность видеоролик, записанный очевидцами во время шторма в Венеции. Круизный лайнер Costa Deliziosa едва не протаранил
кафе, расположенное на причале рядом с площадью Сан-Марко.
Министр транспорта Италии Данило Тонинелли предложил ввести запрет на то, чтобы круизные суда заходили в порт Венеции. Видео публикует RT. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.
Читайте также: Первый российский туристический лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Теги:
12:358 июля 2019
12:078 июля 2019
12:048 июля 2019
11:598 июля 2019
11:278 июля 2019
11:058 июля 2019
10:538 июля 2019
10:418 июля 2019
10:418 июля 2019
10:388 июля 2019
10:118 июля 2019
09:058 июля 2019
09:048 июля 2019
08:328 июля 2019
08:318 июля 2019
08:218 июля 2019
08:008 июля 2019
07:438 июля 2019
07:198 июля 2019
06:508 июля 2019
06:308 июля 2019
05:508 июля 2019
05:178 июля 2019
04:218 июля 2019
03:518 июля 2019
03:368 июля 2019
03:168 июля 2019
02:348 июля 2019
01:548 июля 2019
01:148 июля 2019
00:558 июля 2019
00:378 июля 2019
00:208 июля 2019
00:148 июля 2019
23:547 июля 2019
23:197 июля 2019
22:437 июля 2019
22:417 июля 2019
21:587 июля 2019
20:427 июля 2019
20:197 июля 2019
19:237 июля 2019
19:157 июля 2019
18:417 июля 2019
16:437 июля 2019
15:417 июля 2019
14:507 июля 2019
14:377 июля 2019
14:367 июля 2019
14:287 июля 2019
13:327 июля 2019
13:087 июля 2019
12:427 июля 2019
12:217 июля 2019
12:197 июля 2019
10:277 июля 2019
09:567 июля 2019
09:467 июля 2019