Вокзал — уже не базар

РЖД составили рейтинг популярности столичных вокзалов. Победил Ярославский. В январе–июне этого года его посетили 34 млн человек. Кстати, по итогам шести месяцев этого года пассажиропоток на крупнейших вокзалах столицы вырос на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — аж 375 млн пассажиров. Почему это происходит?

Основных причин две. Первая и главная — активная застройка Подмосковья. Там растут уже не столько новые жилые комплексы и кварталы, а целые районы и поселки. Большинство жителей, разумеется, работает в Москве. И всем нужно как-то добираться на работу. Железная дорога — самый простой и дешевый вариант.

Вторая причина роста популярности вокзалов — они из транспортно-пересадочных узлов постепенно становятся торгово-развлекательными центрами. В Москве уже несколько лет реализуется европейская концепция: вокзал — это супермаркет на платформе. Смысл ее прост: пассажирские терминалы становятся сосредоточением коммерции. Здесь появляются приличные сетевые рестораны, вендинговые автоматы, салоны сотовой связи. На Казанском вокзале и вовсе открыли супермаркет. На Павелецком в свое время появился офис, где можно снять рабочее место на несколько часов или, скажем, переговорную — чтобы пообщаться с партнерами. А что, удобно: до вокзала очень легко добраться. Таким образом, на вокзале появляются не только пассажиры, но и люди, решившие тут поработать, сделать покупки или отдохнуть.

РЖД составили рейтинг популярности столичных вокзалов. Победил Ярославский Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Кстати, процесс цивилизации начался около десяти лет назад именно с площади трех вокзалов, на которой и стоит Ярославский. Сначала оттуда выселили вещевой рынок, затем — жуткие киоски с беляшами и шаурмой. На их месте появилась вполне приличная площадь со скульптурами. Затем власти навели порядок с парковкой, вытеснив нелегальных таксистов. Прогнали междугородние автобусы, в которые зазывалы буквально тащили пассажиров. Вообще, нельзя не признать, столичные вокзалы из явных бомжатников начали превращаться во вполне приличные места, где безопасно, где не воняет, где всегда есть место в зале ожидания. А скоро наши железнодорожные терминалы ждет новая перезагрузка. В связи с открытием МЦД — Московских центральных диаметров — их будут перестраивать под более плотный пассажиропоток. Сначала перемены коснутся Белорусского — там уже идет серьезная реконструкция. В общем, вокзалы становятся еще более современными.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»