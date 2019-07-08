Более 480 подмосковных выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

• 12:59 • 8 июля 2019
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Трое выпускников набрали 300 баллов на ЕГЭ
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
483 стобалльных результата на едином госэкзамене зафиксировано в Московской области, сообщила министр образования региона Ольга Забралова.
Она отметила, что 30 школьников набрали 100 баллов по двум предметам, трое выпускников получили 100 баллов по трем предметам.
С этого года по поручению губернатора региона подмосковные школьники, набравшие высший балл на ЕГЭ по двум и более предметам, получат денежное вознаграждение. Педагоги, подготовившие ребят, также получат премии, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
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