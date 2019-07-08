Мгновенный бросок: для ВДВ России нет больших расстояний

На совместном учении Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил прошло десантирование более 2000 военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения.

8 июля в России начались масштабные маневры десантников и летчиков. Поднятые по тревоге две тысячи военнослужащих десантно-штурмового соединения ВДВ выдвинулись из пункта постоянной дислокации в Новороссийске к аэродромам взлета в Крымске, Краснодаре и Армавире. Там их уже ожидали более 40 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. Их экипажи накануне выполнили перебазирование на юг с военных аэродромов в Тверской, Оренбургской и Псковской областях. Во время выполнения полетных заданий экипажи ВТА преодолели более 2000 километров.

Транспортные самолеты после оперативной погрузки десанта взяли курс на север и восток. Задачей первого этапа учений было выполнение переброски на большие расстояния значительного количества подразделений десантников.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, по прибытию самолетов ВТА в назначенные районы была произведена выброска личного состава на парашютах на незнакомые площадки с последующим выполнением задач по захвату объекта противника и уничтожению незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового соединения успешно приземлились на площадки в Костромской и Ульяновской областях. Десантирование личного состава прошло с высоты 600 метров на парашютных системах Д-10. После выброски десанта задействованные в учениях самолеты военно-транспортной авиации, совершив противозенитные маневры, улетели на аэродромы временного базирования. А десантники без раскачки вступили в бой с условным противником и с ходу захватили объекты его обороны.

Совместное учение Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации ВКС продлится до 11 июля текущего года.

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