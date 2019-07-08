Максим Гаман: Уже более 3,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по реновации

Состоялся первый электронный конкурс по продаже двух помещений, находящихся в объекте культурного наследия регионального значения «Доходный дом с лавками» на Солянке. За лот боролись 24 участника. Хотя раньше на конкурс участники подавали свои заявки в закрытой форме и ожидали вскрытия конвертов, по итогам которого определялся победитель, рассказал Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества. В интервью «ВМ» глава ведомства рассказал о новых практиках и сервисах при аренде и приватизации объектов горимущества.

— Максим Федорович, какие объекты городского имущества пользуются наибольшим спросом у бизнеса?

— Прежде всего это объекты, востребованные у малого и среднего бизнеса. Понимая спрос на небольшие помещения, мы ввели дополнительные возможности для бизнеса. Прежде всего, это хорошая доступность городской недвижимости. Среди мер поддержки — фиксированная начальная арендная плата на объекты городской собственности — это 4,5 тысячи рублей за квадратный метр. Изначально в перечне было 120 объектов. Пилотный проект должен был показать востребованность такого формата у предпринимателей. В расчет в первую очередь бралось местоположение объектов. Опыт оказался удачным, и мы стали развивать такую практику.

— То есть список объектов с фиксированной ставкой за «квадрат» увеличился?

— Да, за полтора года — в восемь раз. На сегодня в перечне почти 990 объектов городского имущества. И уже сейчас мы видим, что спрос выше нашего предложения, поэтому дополнительно внесем еще 300 объектов за предстоящие полгода.

— Таким образом город увеличивает количество договоров аренды на своих объектах?

— Это еще один показатель. Если раньше на торгах реализовывали половину предложений, то теперь коэффициент вырос до 85 процентов. Это говорит о комфортных условиях, которые Москва предлагает малому и среднему бизнесу.

— На какие еще льготы может рассчитывать бизнес при аренде или покупке разных площадей у города? — В первую очередь это имущественный сектор поддержки малого и среднего предпринимательства. В частности, фиксированная ставка арендной платы за определенный вид деятельности. Например, при организации проекта в сфере дошкольного образования ставка за квадратный метр составит 1,8 тысячи рублей. Если это медицина, спорт, то ставка составит 14,5 тысячи рублей.

— Какие сервисы за последний год были введены в отношении продажи и аренды городского имущества?

— Конечно, не только имущественная поддержка важна бизнесу. Предприниматели должны чувствовать комфортное отношение при обращении в органы власти. Из оказываемых госуслуг для субъектов малого и среднего предпринимательства 17 переведены в электронный вид. Бизнесом востребованы и различные сервисы, предоставляемые онлайн. В прошлом году, к примеру, мы оказали 490 тысяч госуслуг и сервисов, а за первую половину 2019-го уже 530 тысяч.

Программа реновации набирает обороты, уже более 3,5 тысячи семей подписали соответствующие договоры и переехали в новые квартиры, отметил Максим Гаман Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

— Какие самые востребованные сервисы можете назвать?

— Во-первых, это сверка лицевых счетов на предмет финансовых отношений между городом как арендатором и предпринимательским сообществом. Для того, чтобы не писать, не ждать ответов, запросить услугу можно онлайн. Ответ придет в личный кабинет. Во-вторых, мы активно внедряем сервисы с применением электронной цифровой подписи. Это будет одна из первых услуг, когда справка может быть доставлена в различные ведомства. В-третьих, в апреле мы анонсировали и ввели в обиход ряд сервисов, связанных с кадастровой оценкой недвижимости. Это тоже достаточно востребованный продукт, хотя и не для самого широкого круга потребителей. Тем не менее каждые два года происходит переоценка кадастровой стоимости недвижимости, в связи с чем мы видим необходимость разъяснительной работы с бизнесом на этот предмет. Предприниматели проверяют достоверность расчетов.

— Новые сервисы внедрите в этом году?

— Да, еще пять госуслуг до конца года переведем в электронный вид. Работу в этом направлении продолжим.

— Москва перевела в электронный вид приватизацию объектов культурного наследия. Максим Федорович, может ли повысить цену региональных и федеральных памятников ввод новой процедуры?

— Любое расширение конкуренции приводит к тому, что стартовая стоимость объектов окажется в итоге выше. В этом и заключается главный принцип внедрения новых сервисов — повысить доступность объекта для широкого круга потенциальных инвесторов. С другой стороны, подача заявки в электронном виде — это простота и удобство оформления документов. Делать это можно не выходя из дома. А еще это — прозрачность и надежность предоставляемой услуги. Я думаю, что новый сервис окажется удобным и востребованным бизнес-сообществом. А для органов власти — это повышение прозрачности предоставления услуги и увеличение дохода.

— Программе реновации в Москве около двух лет. Максим Федорович, как идет переселение в округах, какую работу проводит департамент?

— Еще при подготовке программы был заложен главный принцип ее реализации — полный и всесторонний учет мнения и интересов москвичей при переселении. Программа набирает обороты, уже более 3,5 тысячи семей подписали соответствующие договоры и переехали в новые квартиры. В каждой новостройке открываем информационный центр, который оказывает целый комплекс услуг — от разъяснения всей программы до помощи в получении документов. В таких центрах работают представители нескольких московских департаментов, префектур, застройщика, эксплуатирующих служб. Новостройки находятся рядом с переселяемыми пятиэтажками, и жители знают, куда будут переезжать.

— Как быстро соглашаются семьи от предлагаемых квартир? Есть ли выбор у них?

— Смотровые уведомления мы выдаем в пятницу, чтобы в субботу и воскресенье жители могли осмотреть квартиры в новостройке. Выходные удобны для того, чтобы вся семья могла оценить будущее жилье. По статистике, в течение первых двух дней 40, а иногда и более 50 процентов участников программы реновации дают согласие на переселение. Это говорит о том, что москвичей устраивает выбор квартиры, отделки в ней, местоположение дома.

— А остальные как быстро выбирают квартиры?

— Тоже достаточно быстро. Но в больших семьях, к примеру, нужно посоветоваться со всеми домочадцами. В среднем 80 процентов участников программы реновации дают свое согласие на переселение в первые две недели после осмотра квартир.

— Есть ли какой-то резерв квартир в новостройках?

— Здесь все зависит от того, сколько квартир нужно расселить, какое количество самих пятиэтажек. К тому же мы должны соблюдать квартирографию — количество одно-, двух и трехкомнатных. Каждая из них должна быть не меньше по общей и жилой площадям. Конечно, вариативность присутствует, и если семью не устраивает предложение, мы подбираем им другую квартиру. Есть еще и практика докупки жилплощади — каждая десятая семья уже воспользовалась такой возможностью. При этом льготы для них как для участников программы реновации сохраняются, и цена квадратного метра получается ниже рыночной.