Епископ осветил духовный центр морского флота

Храм построен в традициях домонгольской владимиросуздальской архитектуры. Белые стены его украшены каменной резьбой, среди узоров которой — якоря. Они же изображены на иконостасе. Это не случайно. Якорь, наравне с крестом, — один из древнейших символов христианства, который обозначает надежду на будущее Воскресение. Кроме этого, важное символическое значение имеет и корабль. В Средние века храмы воспринимались как спасительные суда, ковчеги, уберегающие от скорбей бурного житейского моря.

Один из самых почитаемых на Руси святых — Николай Чудотворец — является одним из небесных покровителей всех, кто путешествует на водах. Не случайно в день освящения нового храма среди прихожан присутствовали студенты Московской государственной академии водного транспорта.

— Поскольку я из семьи моряков, то знаю, что в Кронштадте есть Морской Никольский собор, который считается храмом военных моряков. А этот теперь будет и для нас — гражданских, что очень важно для верующих коллег, — поделился студент Академии водного транспорта Евгений Пачеев.

Владыка Бронницкий Фома вместе с храмовыми священниками совершил чин малого освящения. Во время службы были помянуты погибшие на Северном флоте моряки-подводники. Пришедшие на церемонию прихожане с удовольствием отметили, что в храме хорошая акустика и пение хора весьма приятно для слуха.

— Храм строился с 2016 года. Все местные жители очень ждали этого события, поскольку церковь теперь будет в шаговой доступности. Очень хорошо, что храм в честь Николая Чудотворца, поскольку этот святой всегда помогает молящимся о помощи в скорбях и трудностях, — поделилась местная жительница Ангелина Вишнякова.

Храм построен в очень живописном месте — на берегу Москвы-реки среди деревьев. Он должен стать одним из центров духовной жизни нашего города.