Сергей Собянин открыл пешеходный переход с траволатором у станции метро «Технопарк»

В районе станции метро «Технопарк» открылся пешеходный переход с траволатором. Возле станции метро расположены не только жилые дома, но и бизнес-центры. Кроме того, совсем рядом строится парк развлечений «Остров мечты».

— С работы в парк и обратно на работу, — описал возможный сценарий будущих обеденных перерывов для работников бизнес-парка мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам представителей одного из бизнес-центров, теперь прямая дорога к метро будет на десять минут быстрее.

— Мы здесь не по одному разу в день ходим, так что этот переход стал для нас настоящим спасением, — подтвердила директор по персоналу этого бизнес-центра Анна Кувайцева.

Как подчеркнул мэр, в бизнес-парке у станции метро «Технопарк» работают больше 10 тысяч человек.

По пешеходному переходу также можно попасть на проспект Андропова и пересесть на автобус, который идет в сторону области Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

— Конечно, удобный переход был просто необходим, — продолжил Собянин. — Пока он не такой востребованный, но к концу года поток желающих увеличится и будет не меньше, чем в Мавзолей.

Новый пешеходный переход общей протяженностью 220 метров проходит над проспектом Андропова. В отличие от других подобных конструкций, он оснащен траволаторами. В этом его уникальность и одна из главных особенностей. Траволаторы длиной 60 метров ведут прямиком к выходам в сторону строящегося парка развлечений «Остров мечты».

— Еще одна особенность — в его интеграции со станцией метро «Технопарк», — добавил генеральный директор компании-генподрядчика Алексей Афонский. — Здесь есть входы и выходы в вестибюль станции.

По пешеходному переходу также можно попасть на проспект Андропова и пересесть на автобус, который идет в сторону области. Здесь сделали удобные остановки. По сути, новый пешеходный переход стал частью проекта по созданию транспортно-пересадочного узла «Технопарк». Для комфорта пассажиров у перехода есть три лифта. За безопасностью следят не менее 20 камер видеонаблюдения.

На строительство объекта ушло чуть больше года. Чтобы не мешать движению автомобилей и поездов метро, работа велась в основном ночью Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

— Естественно, у перехода есть диспетчерский пункт с выводом в центральный пульт управления, который позволяет полностью контролировать периметр и зону как внутри пешеходного перехода со всеми подсобными помещениями, так и снаружи, — уточнил Афонский.

На строительство объекта ушло чуть больше года. Чтобы не мешать движению автомобилей и поездов метро, работа велась в основном ночью. В рамках строительства перехода прошла реконструкция бокового проезда проспекта Андропова длиной 278 метров. Вдоль дороги установили фонари, сделали дождевую канализацию. А в планах — убрать за ненадобностью старый пешеходный переход через проспект со светофором. Таким образом, машины и общественный транспорт поедут быстрее.

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