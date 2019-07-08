Экс-глава Ингушетии Евкуров назначен замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместитетем министра обороны России в звании генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в понедельник, 8 июля.
— Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны РФ, — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Напомним, 24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил об уходе в отставку с поста главы Ингушетии.
Евкурову 55 лет. Он возглавлял Ингушетию с 2008 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Мужества и орденом «За военные заслуги», имеет звание Героя России за выполнение спецзадания в Косово.
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