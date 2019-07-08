Пятиконечную звезду Северного речного вокзала отреставрируют
Звезда-флюгер, украшенная уральскими самоцветами, была установлена на шпиль здания вокзала 80 лет назад.
За многие годы, прошедшие со времени установки, звезда потеряла свой былой лоск, а часть самоцветов и вовсе была утрачена.
— Команда профессионалов с использованием специализированной техники на протяжении нескольких часов бережно снимала звезду с высоты 60 метров. Главной сложностью работ стали погодные условия, во время демонтажа поднялся сильный ветер. При этом роль играет и размер звезды: в диаметре она почти пять метров, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
После реставрации, которая завершится зимой 2020 года, обновленную звезду вернут на место.
Восстановление звезды проводится в рамках комплексной реставрации здания Северного речного вокзала, построенного в 1937 году по проекту архитектора Алексея Рухлядева.
— В настоящий момент практически завершены работы по реставрации оселкового мрамора и замене лаг паркетных полов. Продолжаются работы по фаянсовым панно на фасадах и лепному декору. Начинаются работы по реставрации альфрейной живописи, — сообщил Алексей Емельянов.