Мария Захарова связала инцидент на «Рустави 2» с Саакашвили
Инцидент с оскорблением президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» может быть связан с политической деятельностью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, полагает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее мнению, Саакашвили начал финальную фазу своей предвыборной кампании, «стержнем» которой станет «заочная односторонняя риторика с Путиным».
— Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества, — написала Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, 8 июля.
Официальный представитель МИД добавила, что грузинский народ, его культура и традиции «стали заложниками бездельников от политики», и заявила, что верит в «возрождение Грузии».
Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» на телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента.
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