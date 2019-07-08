Сергей Шнуров стал новым ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант Сергей Шнуров будет новым ведущим шоу «Форт Боярд». Съемки уже проходят во Франции.
В телеигре сразятся десять команд. Участниками станут Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Бледанс, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и многие другие, пишет РБК.
Напомним, «Форт Боярд» впервые вышел на российском телевидение в 1998 году. Ведущими в разное время были Леонид Ярмольник, Леонид Парфенов, Сергей Брилев и Николай Валуев. Согласно правилам игры, герои должны проходить испытания и найти ключи для того, чтобы собрать слово — пароль.
Ранее Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда». Отмечается, что его место в группе планирует занять известный шоумен Стас Борецкий.
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