Петр Бирюков рассказал о благоустройстве набережных Москвы

По словам заммэра, это — 27 процентов от всей длины берегов главной реки столицы.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина будут приведены в порядок все 200 километров береговой зоны, — подчеркнул Петр Бирюков. — Задача такова: вдоль берега реки нужно не просто сделать общественные пространства, но и увязать их с жилыми массивами, микрорайонами, сделать так, чтобы каждый отдельный парк у берега вошел в единый комплекс, обеспечить доступность к этому пространству и круглогодичное его использование.

Вдоль берегов появляются и знаковые спортивные объекты, которых ранее не было ни в Москве, ни в России. Так, в Печатниках появился парк технических видов спорта.

— От участников форума прозвучало достаточно интересное предложение: а что если нам в Москве сделать праздник Москвы-реки? — сказал Петр Бирюков. — Чтобы москвичи могли выйти на это огромнейшее пространство вдоль берега (а это несколько тысяч гектаров) и отмечать этот праздник один день или два, а может быть, неделю — это уже предмет обсуждения с горожанами.

Кроме того, заммэра добавил, что правительство Москвы работает над очисткой реки. Например, сегодня почти все промышленные предприятия Москвы, Комплекса городского хозяйства сбрасывают в Москву-реку воду, очищенную до уровня рыборазведения.