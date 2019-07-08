Более 60 тысяч горожан посетили павильоны «Здоровая Москва»

Пройти обследования можно в 46 парках города. Павильоны работают с 8 утра до 10 часов вечера без выходных.

— Каждый приходит со своими проблемами, и здесь у нас больше времени на разговор с пациентом, — рассказала врач-методист городской поликлиники № 36 Светлана Козорезова.

Она добавила, что медики рассказывают посетителям о факторах риска, разъясняют принципы правильного питания и здорового образа жизни.

— После обследования горожане получают четкие рекомендации и паспорт здоровья, — отметила она.

Кстати, если пациент после первого этапа диспансеризации нуждается в каких-либо дополнительных обследованиях, то врачи могут сразу записать его в ту поликлинику, к которой он прикреплен.

Важно, что часть обследований можно пройти прямо в павильоне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Хрипун, министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения:

— Выездной формат проверки здоровья интересен москвичам. У многих горожан не хватает времени, а летний тест здоровья — отличная возможность проверить свое здоровье. Все обследования занимают не более часа, причем пройти их можно бесплатно в любом павильоне независимо от того, к какой городской поликлинике прикреплен пациент. Если посетитель не прикреплен, он сможет сделать это прямо в павильоне «Здоровая Москва».