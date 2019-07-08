Набиуллина назвала способы увеличения роста российской экономики
• 16:58 • 8 июля 2019
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Один из способов спровоцировать рост экономики страны Набиуллина видит в структурных преобразованиях
Фото: пресс-служба Банка России
Для роста российской экономики необходимо улучшать инвестиционный климат, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на открытии деловой программы XXVIII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.
Еще один способ спровоцировать рост экономики страны Набиуллина видит в структурных преобразованиях.
— Таких преобразований, которые будут способствовать перераспределению ресурсов - и трудовых, и финансовых - в сферы с большей отдачей, с большей производительностью, создающие большую добавленную стоимость, — отметила глава Центробанка. Ее слова приводит «Российская газета».
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