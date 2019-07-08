Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
• 17:43 • 8 июля 2019
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Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 8 июля
Фото: Официальный сайт президента РФ
Президент России Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 8 июля.
— Провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Организация и проведение мероприятий возлагается на российский организационный комитет «Победа».
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