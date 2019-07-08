Протоиерей РПЦ заявил, что мужчины умнее женщин
• 17:49 • 8 июля 2019
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При этом Смирнов отметил, что женщины превосходят мужчин в проявлении терпения, любви и заботы о детях
Фото: Скриншот с видео Youtube
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в понедельник, 8 июля, заявил в эфире радиостанции «Радонеж», что большая часть мужчин превосходят женщин умом.
— Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость, — сказал представитель РПЦ.
При этом Смирнов отметил, что женщины превосходят мужчин в проявлении терпения, любви и заботы о детях. По его словам, за каждым деянием женщины стоит подвиг — то, что от каждого человека ждет Бог в первую очередь от мужчин, но «они увиливают», передает «Интерфакс».
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