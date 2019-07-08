Сергей Мирзоян: Сохранять наследие должны профессионалы

— Сергей Михайлович, почти каждый день мы слышим о том, что в Москве реставрируются значимые исторические объекты. Например, недавно Мосгорнаследие приступило к реставрации дома братьев Фонвизиных на Рождественском бульваре. Какие объекты в этом году будут восстановлены?

— Ежегодно реставрируется около 200 объектов исторического наследия. Процесс восстановления часто занимает не один год. Так, например, реставрация Дома-коммуны в Донском проезде длилась шесть лет. Также с 2017 года идет масштабная реставрация на объекте промышленной архитектуры комплексе ГЭС-2. Сейчас работы в самом разгаре. После реставрации там появится музей современного искусства.

Кроме того, идут комплексные работы по зданию Политехнического музея, мы ожидаем, что уже к сентябрю этого года, к Дню города, фасады этого замечательного здания откроются для горожан. Завершения реставрационных работ мы ожидаем к концу 2020 года.

Сегодня в Москве насчитывается более 8 тысяч объектов культурного наследия. Сохранять их необходимо, потому что это память о прошлом, о наших истоках. Бережное отношение к охранным объектам способствует привлечению в столицу туристов и положительно скажется на развитии экономики.

— В этом году снова запустится конкурс «Московская реставрация». Безусловно, в нем всегда принимают участие профессионалы. Но кто же определяет список участников и из каких критериев исходит?

— Конкурс призван отметить наиболее выдающиеся примеры реставрации столицы. Заявить об участии может любой человек, приложивший руку к восстановлению объекта, — будь то автор проекта, инвестор, собственник, а также реставрационная организация и прочие. Комиссия при Департаменте культурного наследия города Москвы оценивает проведенные работы по целому ряду критериев и решает: достоин ли участник награды.

В прошлом году на конкурс поступило 105 заявок. Мы рассчитываем, что и в этом году будет немало претендентов. И я призываю всех, кто считает, что выполнил качественную реставрацию, подать заявку на участие. Напоминаю, что подача заявок уже открыта и продлится до 31 августа.

— Какое будущее ждет победителей конкурса?

— Это определенный знак качества, очень важный для специалистов, который в будущем повысит их востребованность на рынке.

Сергей Мирзоян рассказал об основной задаче программы «Дни исторического и культурного наследия» Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

— Весной в столице прошли Дни исторического и культурного наследия. К каким результатам они привели?

— Основная задача программы — открыть доступ к объектам культурного наследия Москвы, на которые невозможно попасть в обычное время. Прежде всего, к таким объектам относятся здания посольств и консульств иностранных государств. Они традиционно располагаются в самых красивых московских особняках. Изначально программа Дней наследия проходила только два дня — 18 апреля и 18 мая. В последние же годы это целая большая программа, которая длится почти 1,5 месяца — с 18 апреля до 31 мая.

Программа рассчитана на разные возрасты и категории. В этом году мы плотно работали с участниками программы «Московское долголетие». Причем мы не только провели для них экскурсии, но и они сами и выступили в роли гидов авторских экскурсий.

Мы видим, что Дни исторического и культурного наследия пользуются популярностью. В этом году они собрали свыше 10 тысяч участников.

— Можем надеяться, что Дни исторического и культурного наследия пройдут и в следующем году?

— В этом году они прошли в 19-й раз, а следующий год будет юбилейным. Мы обязательно придумаем что-то новое и интересное.

— Городские власти не забывают о заслугах людей, внесших вклад в развитие страны, в развитие науки, культуры, искусства. Новые мемориальные доски устанавливают с завидной регулярностью. Как власти решают, кто достоин памятной доски?

— Решение об установке мемориальной доски принимает комиссия, которую возглавляет заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В нее входят специалисты из разных областей, оценивающие вклад личности в историю. И в случае, если заслуги имеют место быть и подтверждены документально, комиссия решает установить доску.

Порядок установки мемориальных досок регламентирует постановление правительства Москвы, согласно которому они могут быть установлены на двух видах объектов. Первый — здание, где жил выдающийся человек, здесь доска может появиться не раньше, чем спустя 10 лет после смерти. Второй — дом, где выдающийся человек работал, тут доску можно установить не раньше, чем через два года после смерти. Исключение возможно, если этот человек был кавалером определенных орденов и медалей.

— Могут ли жители принять в этом участие?

— Инициаторами установки мемориальной доски могут быть только общественные организации и юридические лица. Предложения физических лиц и родственников, к сожалению, не рассматриваются.

— Мы видим, что жители неравнодушны к культурному наследию столицы. В Мосгорнаследии работает горячая линия, куда может позвонить любой желающий. Как часто туда звонят москвичи и к чему приводят их обращения?

— Москвичи действительно проявляют все больший интерес к сохранению памятников. Так например, когда на объектах начинаются реставрационные работы, они звонят на горячую линию и спрашивают, законны ли эти работы. Мы оперативно выясняем, выдано ли разрешение на проведение реставрации. Если выясняется, что работы проводятся незаконно, инспекторы немедленно выезжают на объект и приостанавливают их. Благодаря обращениям граждан удалось спасти немало зданий от некачественной и незаконной реконструкции.

Конечно, бывают и ложные сигналы. Например, кому-то показалось, что работы проводятся, а их нет. Или выяснилось, что объект не носит охранный статус. Но в любом случае положительный результат есть, горячая линия продолжает работу. Мы принимаем обращения круглосуточно. И нас очень радует такое неравнодушие граждан к культурному наследию.

— Не могу не вспомнить историю с барельефами в Сверчковом переулке. Хотя здание не носит охранный статус, скульптуры все равно были спасены. Чем закончилась эта история?

— Мы действительно не смогли остаться в стороне, несмотря на то, что здание не является объектом культурного наследия. Мы привлекли реставрационное сообщество города, чтобы вернуть барельефам прежний облик. И смогли показать пример того, как правильно работать с историческим наследием. Более того, нам удалось убедить собственников здания, что остальные барельефы тоже необходимо привести в порядок в ближайшее время. И сейчас идет разработка проекта реставрации здания. Мосгорнаследие будет координировать эту работу.

Конечно, надо сохранять наследие. И главное, чтобы реставрацией занимались только профессионалы.

СПРАВКА

Сергей Михайлович Мирзоян родился 17 апреля 1976 года в Москве. Профессиональную деятельность начал в 1998 году в Главном правовом управлении МВД России на различных должностях (от инспектора до руководителя группы). В 2015 году назначен первым замруководителя Департамента культурного наследия Москвы — главным инспектором в области государственной охраны объектов культурного наследия столицы. Сергею Мирзояну присвоен классный чин действительный государственный советник города Москвы 2 класса.