Паулина Андреева исполнит роль жены Виктора Цоя
Актриса Паулина Андреева исполнит одну из главных ролей в новом фильме Алексея Учителя о Викторе Цое. Она сыграет вторую жену музыканта — Наталью Разлогову.
Об этом стало известно благодаря фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте Марьяны Спивак, которая также примет участие в съемках фильма.
— С богом..! — подписала фотопост Спивак.
В съемках картины примут участие Евгений Цыганов, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Илья Дель и многие другие. О дате окончания работы над проектом пока неизвестно.
Рабочее название картины «47 Цой». Она расскажет о событиях лета 1990 года, когда Цой погиб в аварии под Ригой. Причиной смерти музыканта стало столкновение с автобусом «Икарус». Роль водителя автобуса в фильме исполнит Евгений Цыганов.
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