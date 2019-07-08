Матвиенко назвала провокацией инцидент на «Рустави 2»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «омерзительной, циничной, недостойной провокацией» выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави 2».
— Такое недопустимо в человеческих отношениях, я не говорю уже о другом, — сказала она.
Матвиенко считает, что журналистское сообщество должно осудить выходку Габунии, которому «не место в цивилизованном обществе».
Она также отметила важность того, что поведение телеведущего осудили грузинские граждане и власти, передает РИА Новости.
Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» на телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента.
Читайте также: Мария Захарова связала инцидент на «Рустави 2» с Саакашвили