Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
• 18:19 • 8 июля 2019
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Ведущий отстранен от работы на два месяца
Фото: Скриншот с видео Youtube
Ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который накануне в эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
— Георгий Габуния был отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит и/или в которых принимает участие, — говорится в тексте решения руководства телеканала, опубликованном на его сайте.
Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» на телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента.
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