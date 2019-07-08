Минпросвещения запустило горячую линию во вопросам поступления в техникумы и колледжи
• 18:44 • 8 июля 2019
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Абитуриенты и их родители смогут получить консультации по вопросам подачи документов, поступления и обучения
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Министерство просвещения России запустило горячую линию по вопросам поступления в профессиональные образовательные учреждения в 2019 году. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
Абитуриенты и их родители независимо от региона проживания смогут получить консультации по вопросам подачи документов, поступления и обучения в профессиональных образовательных организациях как по телефону, так и по электронной почте.
Горячая линия будет работать с 1 июля по 1 октября по будням с 9 до 16 часов, говорится на сайте Минпросвещения.
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