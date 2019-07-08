Суд продлил на три месяца домашний арест Майклу Калви
• 19:15 • 8 июля 2019
Поделиться:
0
doc764u1sred7pt5ggugzz
Майкл Калви обвиняется в мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей
Фото: Скриншот с видео на YouTube-канале «Бизнес-секреты»
Басманный районный суд Москвы в понедельник, 8 июля, продлил срок содержания под домашним арестом основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, на три месяца.
— Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Майкла Калви до 13 октября, — огласил решение судья. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, Майкл Калви обвиняется в мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей. Он помещен под домашний арест с апреля.
Читайте также: Суд отправил члена совета директоров «Рольфа» под домашний арест
Теги:
20:188 июля 2019
20:068 июля 2019
19:158 июля 2019
19:078 июля 2019
18:598 июля 2019
18:218 июля 2019
18:198 июля 2019
18:158 июля 2019
18:028 июля 2019
17:498 июля 2019
17:498 июля 2019
17:438 июля 2019
17:338 июля 2019
17:288 июля 2019
16:438 июля 2019
16:228 июля 2019
16:048 июля 2019
15:368 июля 2019
15:318 июля 2019
14:478 июля 2019
14:468 июля 2019
14:388 июля 2019
14:218 июля 2019
14:068 июля 2019
13:508 июля 2019
13:508 июля 2019
12:358 июля 2019
12:078 июля 2019
12:048 июля 2019
11:598 июля 2019
11:278 июля 2019
11:058 июля 2019
10:538 июля 2019
10:418 июля 2019
10:418 июля 2019
10:388 июля 2019
10:118 июля 2019
09:058 июля 2019
09:048 июля 2019
08:328 июля 2019
08:318 июля 2019
08:218 июля 2019
08:008 июля 2019
07:438 июля 2019
07:198 июля 2019
06:508 июля 2019
06:308 июля 2019
05:508 июля 2019
05:178 июля 2019
04:218 июля 2019