Летний фестиваль цифровых технологий и инноваций пройдет в «Технограде»

13–14 июля в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится первый летний семейный фестиваль Kids Creative, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В тематических павильонах «Технограда» — «Пром», «Урбан», «Арт», «Цифра» и «Сервис» — с 11 до 19 часов детей и взрослых ждут активности с использованием технологии виртуальной реальности, научное химическое шоу, опыты с азотом, сборка шпионских устройств, шоу трансформеров и квесты с подарками.

Kids Creative — фестиваль креативных интерактивных занятий, современных цифровых технологий и инновационных разработок, помогающих прививать детям первые профессиональные навыки и творческое воображение.

В павильонах «Пром» и «Урбан» гости фестиваля смогут собрать «шпионские» радиоприемники, попробовать себя в роли сварщика и с помощью аппарата холодной сварки превратить шурупы и гайки в произведения искусства, а ребята помладше смогут заняться обработкой дерева, позабивать гвозди и сделать сувениры своими руками.

Павильон «Арт» будет посвящен дизайну — здесь можно будет поклеить объемные картонные фигуры в человеческий рост, изготовить полигональные маски и даже снять собственный мультфильм.

В павильоне «Цифра» дети смогут поучаствовать в подвижных интерактивных играх. Взрослые же получат возможность снять семейный видеоролик, нарисовать виртуальное граффити и стать героями 3D-мультфильма.

Площадка «Сервис» примет любителей кулинарии. Здесь пройдут 15-минутные яркие мастер-классы известных шеф-поваров, которые покажут мастерство в приготовлении мороженого сорбет и джелато с помощью облаков жидкого азота. Для гостей павильона будет работать кэнди-бар.

Кроме этого, на разных площадках фестиваля состоятся «Битва роботов», крио-шоу и интерактивные представления от первого в Москве Театра вкуса.

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